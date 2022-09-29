Коронавирус на Ямале, последние новости на 29 сентября 2022 года: заразились 115 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 115 человек. С начала периода количество заболевших достигло 146 171.

При этом в больницы региона госпитализировано 10 человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 044 ямальца.

В России выявлено 38 739 человек с COVID-19, госпитализировано - 3 154. Всего в стране зарегистрировано 20 948 470 случаев. Излечились от коронавируса 57 937 человек, скончались - 109.