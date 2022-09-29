Энергетики повысили надежность электроснабжения 29 тысяч ямальцев

Фото: Мария Кузнецова, пресс-служба "Россети Тюмень"

Компания «Россети Тюмень» завершила плановый капитальный ремонт оборудования на подстанции 110 кВ «Ханупа» в городе Муравленко в ЯНАО. Центр питания обеспечивает электроэнергией около 29 тысяч горожан и все социально значимые объекты: больничный комплекс, школы, детские сады и учреждения досуга.

В ходе ремонтных работ специалисты заменили на силовых трансформаторах узлы, отработавшие нормативный срок эксплуатации, и установили новые приводы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН). Устройства РПН позволяют поддерживать в сети надлежащий уровень напряжения, которое естественным образом меняется в течение дня в зависимости от активности потребления электроэнергии.

Все работы системообразующая компания выполнила в рамках подготовки энергообъектов Арктического региона к осенне-зимнему периоду. На повышение надежности электроснабжения северян «Россети Тюмень» направили порядка 10 млн рублей.