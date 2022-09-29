Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Салехардцы проводили мобилизованных земляков автомобильным флешмобом: огромная колонна машин с флагами России и Ямала выстроилась вдоль дороги, по которой проехали солдаты. Они отправились в учебные части Тюмени.

Соответствующий ролик появилось в местных соцсетях. В нем отчетливо видно, что северяне не просто наблюдают за происходящим, а машут своим защитникам, желая каждому удачи и вернуться домой с победой.

Не остался в стороне и глава города Алексей Титовский. Он также присутствовал на проводах и пожелал землякам крепости духа, верных товарищей в строю и, конечно, скорейшего возвращения к семьям.

- В дорогу мы обеспечили ребят всем необходимым, что может понадобиться в первое время: средствами личной гигиены, телефонами, лекарствами, сухпайками. При содействии округа поддержка будет оказана и семьям защитников, - произнес градоначальник.

Напоминаем, что сегодня в окружной столице открылся пункт сбора вещей и продуктов для мобилизованных россиян. Он будет работать без перерыва и выходных.