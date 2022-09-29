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Общество29 сентября 2022 7:17

В больницу Губкинского поступило оборудование для биоакустической коррекции головного мозга

Лечение получают уже пятеро юных пациентов
Денис Михайлов
Фото: пресс-служба ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

Фото: пресс-служба ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

В больницу Губкинского поступило оборудование для биоакустической коррекции головного мозга. Речь идет о комплексе СИНХРО-С, применяемом для лечения последствий органического поражения и сосудистых заболеваниях головного мозга, функциональных расстройств центральной нервной системы, а также детского аутизма, сообщили в пресс-службе медучреждения.

- Процедуры с применением аппарата СИНХРО-С успешно дополняют комплекс реабилитационных мероприятий, ускоряют адаптационные процессы у детей с различными расстройствами, а также выполняют стимулирующие и восстановительные функции. Например, стимулируют психическое и речевое развитие у детей, - отмечает врач-невролог Губкинской горбольницы Анжела Касеинова.

На данный момент благодаря СИНХРО-С лечение получают пятеро юных пациентов с различными заболеваниями нервной системы. Курс состоит из десяти процедур, но уже сейчас родители и медики отмечают положительную динамику и восстановление когнитивных функций.