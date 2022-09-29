Житель Губкинского, расстрелявший конкурентов по бизнесу, надолго отправится в тюрьму

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Губкинском вынесли приговор в отношении местного жителя, который устроил стрельбу в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что местный житель, находясь в неприязненных отношениях с двумя владельцами магазина, расположенного на территории промышленной зоны, приехал к ним на работу, вооружившись травматическим пистолетом. Находясь в торговом помещении, он прицельно и с близкого расстояния выстрелил обоим потерпевшим в область головы, тем самым причинив им проникающие ранения и телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, пострадавших удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Что касается стрелявшего, то его поместили под стражу. А на днях суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.