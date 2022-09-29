Нерадивую мать из Лабытнанги отправили на исправительные работы за неуплату алиментов

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В Лабытнанги вынесли приговор в отношении 43-летней местной жительницы, решившей не платить алименты родной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

- Установлено, что у 43-летней местной жительницы образовалась задолженность по уплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери в размере более 13 тысяч рублей. Женщина, будучи привлеченной к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), возложенную на нее обязанность не исполняла и не принимала мер к трудоустройству, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал горожанку виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка) и назначил ей наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.