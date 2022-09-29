В Тарко-Сале задержали двух любителей наркотиков

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Тарко-Сале возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин 1981 и 1982 годов рождения, обвиняемых в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленников задержали, когда они раскатывали по городу в автомобиле.

- При обследовании салона машины полицейские обнаружили портмоне, принадлежащее 41-летнему водителю, в котором находился сверток из полимерной пленки с веществом зеленого цвета. В портмоне 40-летнего пассажира оперативники также нашли полимерные пакетики с веществом зеленого и белого цветов, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: УМВД России по ЯНАО

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество оказалось синтетическим наркотиком. В общей сложности у мужчин хранилось 0,84 грамма.

На допросе в отделе полиции задержанные пояснили, что наркотики приобрели для личного потребления, а затем признали вину.

Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде. Также в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».