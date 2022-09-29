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В Салехарде завершился масштабный ремонт улицы Арктическая, в связи с этим движение автотранспорта полностью восстановлено. Об этом рассказал глава города Алексей Титовский.

«Хочу поблагодарить и жителей за проявленное терпение в течение лета. И подрядчиков за качественную работу», - написал он в своих соцсетях.

В итоге дорожники расширили проезжую часть, построили ливневую канализацию протяженностью 1 200 метров, установили новые светильники, обустроили два «кармана» для остановок общественного транспорта, обновили тротуары и бордюры на протяжении всего участка, благоустроили территорию и взъезды во дворы, отремонтировали внутриквартальные проезды.

Если в цифрах, то протяженность нового дорожного полотна - 1,6 километра, ширина проезжей части - от 14 до 10,5 метра.