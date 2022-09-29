В тундре близ Нового Уренгоя ликвидировано более 150 стихийных свалок

Фото: администрация Нового Уренгоя

Вот уже второй год экопроект «Наш чистый Новый Уренгой» помогает преображать газовую столицу России и ее окрестности. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, только за летние месяцы в тундре близ города было ликвидировано более 150 стихийных свалок.

- В большой уборке приняли участие более десяти тысяч человек. Вывезенные отходы исчисляются тысячами кубометров, убрано 550 гектаров территории города и его окрестностей, - прокомментировали в мэрии.

Отметим, что к санитарной очистке земель общего пользования присоединились работники предприятий и учреждений города, общественники, волонтерские движения, школьники и просто неравнодушные новоуренгойцы.

- Нами проделана большая работа. Этот проект - наше общее дело. Я хотел бы выразить благодарность руководителям и всем причастным, кто наводит в городе порядок: школьникам, студентам, работникам предприятий, жителям. Уверен, у проекта «Наш чистый Новый Уренгой» большое будущее! - обратился к участникам глава города Андрей Воронов.