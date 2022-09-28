Фото: администрация Ноябрьска

После трагедии в Ижевске власти Ноябрьска приняли решение усилить пропускной режим в школах. Как сообщили в пресс-службе мэрии, теперь калитки и входные двери будут открыты только тогда, когда дети массово идут на занятия или возвращаются домой. В остальное время все проходы на территорию учреждения, кроме центрального входа - закрыты.

Что касается родителей, посетить школу у них получится только по предварительной записи. Если у мам и пап вдруг возникли срочные и безотлагательные вопросы, пройти в образовательное учреждение они смогут с документом, удостоверяющим личность, и в сопровождении педагога.

Также напоминаем, что усилить безопасность школ и детских садов обещали власти Лабытнанги.