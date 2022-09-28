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Происшествия28 сентября 2022 11:30

Надымчанин перевел аферистам более 760 тысяч рублей, думая, что кладет их на безопасный счет

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Надымчанин перевел аферистам более 760 тысяч рублей, думая, что кладет их на безопасный счет

Надымчанин перевел аферистам более 760 тысяч рублей, думая, что кладет их на безопасный счет

Фото: Вера Зенина

В полицию Надыма обратился 48-летний житель поселка, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что его деньги могут украсть и перевел их на счет аферистов.

- Установлено, что 20 сентября потерпевшему позвонила якобы работница банка и сообщила, что его деньги могут украсть, а для того, чтобы этого не произошло, их следует обналичить и перевести на безопасный счет. После этого мужчине поступил звонок от лжесотрудницы службы безопасности банка, которая подтвердила все вышеперечисленное. Испытывая тревогу за сохранность своих сбережений, мужчина обналичил 761 тысячу 400 рублей и перевел всю сумму на указанные злоумышленниками различные номера телефонов, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Сотрудники ОМВД предостерегают граждан: не нужно доверять информации о преступных посягательствах на ваши счета и сбережения, поступающей от неизвестных лиц. В сомнительной ситуации необходимо прекратить разговор и позвонить на телефон горячей линии банка.