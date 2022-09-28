Надымчанин перевел аферистам более 760 тысяч рублей, думая, что кладет их на безопасный счет Фото: Вера Зенина

В полицию Надыма обратился 48-летний житель поселка, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что его деньги могут украсть и перевел их на счет аферистов.

- Установлено, что 20 сентября потерпевшему позвонила якобы работница банка и сообщила, что его деньги могут украсть, а для того, чтобы этого не произошло, их следует обналичить и перевести на безопасный счет. После этого мужчине поступил звонок от лжесотрудницы службы безопасности банка, которая подтвердила все вышеперечисленное. Испытывая тревогу за сохранность своих сбережений, мужчина обналичил 761 тысячу 400 рублей и перевел всю сумму на указанные злоумышленниками различные номера телефонов, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Сотрудники ОМВД предостерегают граждан: не нужно доверять информации о преступных посягательствах на ваши счета и сбережения, поступающей от неизвестных лиц. В сомнительной ситуации необходимо прекратить разговор и позвонить на телефон горячей линии банка.