В Салехарде высадили более 160 саженцев ольхи

Фото: администрация Салехарда

В Год экологии в Салехарде продолжается масштабное озеленение. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, у торгового центра по ул. Республики, 47а высадили более 160 саженцев ольхи. Несмотря на первый снег, поздняя осень - благоприятное время для посадки: земля еще не промерзла, поэтому молодые деревца быстрее адаптируются к северному климату.

- Из тех кустарников и деревьев, которые высаживали, была и местная ольха. Она неприхотливая, морозостойкая, очень неплохо приживается на городской территории, если ее, например, взяли из дикой природы. С учетом всех агротехнических приемов, она приживется и будет использоваться в качестве декоративного украшения для города, - прокомментировала Елена Гурова, учитель биологии школы №2.

Напоминаем, что в этом году в ямальской столице появилось не менее шести тысяч зеленых насаждений: более 600 сосен, елей, рябин, липы, березы и кедров, более 5 500 кустарников ивы, пузыреплодника, ольхи и спиреи.

Кроме того, настоящая зеленая роща будет высажена на новой площадке у центра «Геолог». Это 800 саженцев хвойных и лиственных деревьев, а также кустарников.

Сезон озеленения завершится на этой неделе. Последние посадки проведут в ближайшие дни.