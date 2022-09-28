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Общество28 сентября 2022 9:37

Педагог из Ноябрьска стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022»

Зильфира Батырова преподает английский язык в ноябрьской гимназии №1
Евгений Значковский
Фото: департамент образования ЯНАО

Фото: департамент образования ЯНАО

Педагог ноябрьской гимназии №1 Зильфира Батырова стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022». Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента образования.

- Зильфира Батырова, преподающая английский язык в гимназии №1 города Ноябрьска, оказалась в числе 15 лучших педагогов России, - прокомментировали в ведомстве.

Конкурсантам осталось пройти два испытания. Первое - «Мастер-класс», где они представят профессиональные техники. Второе - «Вопрос учителю года», участники ответят на вопросы учеников, родителей, журналистов и коллег.

Далее из 15 лауреатов будет отобрано всего 5 призеров, которые поедут в Москву на педагогический совет с министром просвещения. Это последнее испытание заключительного этапа всероссийского конкурса педагогов, которое определит победителя.

Напоминаем, что в прошлом году победу одержала учитель физики тюменской гимназии № 16 Екатерина Костылева.