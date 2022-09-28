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Здоровье28 сентября 2022 9:15

Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 сентября 2022 года: заразились 118 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 сентября 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 118 человек. С начала периода количество заболевших достигло 146 056.

При этом в больницы региона госпитализировано 15 человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 044 ямальца.

В России выявлено 40 017 человек с COVID-19, госпитализировано - 3 300. Всего в стране зарегистрирован 20 909 731 случай. Излечились от коронавируса 61 515 человек, скончались - 111.