Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 сентября 2022 года: заразились 118 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 118 человек. С начала периода количество заболевших достигло 146 056.

При этом в больницы региона госпитализировано 15 человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 044 ямальца.

В России выявлено 40 017 человек с COVID-19, госпитализировано - 3 300. Всего в стране зарегистрирован 20 909 731 случай. Излечились от коронавируса 61 515 человек, скончались - 111.