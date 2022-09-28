На улицы Салехарда выйдут еще шесть новых автобусов

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде продолжается обновление общественного транспорта. Как сообщил глава города Алексей Титовский, вскоре на улицы окружной столицы выйдут еще шесть комфортабельных автобусов. Все они заменят устаревший транспорт.

- Новые автобусы работают на экологичном газомоторном топливе, вмещают до 70 пассажиров, адаптированы для маломобильных групп и родителей с детскими колясками. За последние три года нам удалось модернизировать городской автопарк на 60%. От общего количества автобусов техника на газомоторном топливе составляет 80%. Все это способствует решению задач национального проекта «Экология», - сказал градоначальник.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Также Алексей Титовский отметил, что общественный транспорт очень востребован у жителей, поэтому пополнение автопарка продолжится и в следующем году.