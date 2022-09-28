Фото: Правительство ЯНАО

В Лабытнанги приступили ко второму этапу реконструкции очистных сооружений. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, природоохранный объект будет фактически построен заново, а его мощность составит семь тысяч кубометров в сутки

Сейчас идет забивка свай и погружение термостабилизаторов технического блока, в том числе под эстакаду городского коллектора. Ликвидированы и демонтированы нефункционирующие сооружения. Началась прокладка трубопровода для отвода очищенных стоков, находящихся на территории. В зимний период темп работ сохранится.

- Очистные сооружения - очень важный объект с точки зрения экологии и развития города. Реконструкция обеспечит возможность ввода нового жилья и снизит негативное воздействие на окружающую среду. Существенно вырастет возврат очищенных стоков в систему водоснабжения для повторного использования, - рассказал специалист технического надзора дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Павел Ермошкин.

Строительство комплекса предусматривает возведение здания технического блока, совмещенного с административно-бытовым корпусом и двумя емкостями объемом по тысяче кубометров каждый. В ранее построенных биореакторах установят новое технологическое оборудование. Планируется благоустройство и озеленение, установка ограждения, появятся подъездные и внутренние автодороги, стоянка. Работы завершат в начале 2024 года.