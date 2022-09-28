Фото: Правительство ЯНАО

Ямал получил атомайзеры для назальной вакцинации от коронавируса. Сейчас 42 тысячи приборов находятся на окружном складе СПИД-центра, вскоре их распределят по муниципалитетам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

При назальной вакцинации используется препарат «Гам-Ковид-Вак», отличается только способ введения. Препарат оседает в носовой полости в виде мельчайших частиц и создает защиту от вируса. Данный вид иммунизации, как и внутримышечный, проводится в два этапа с интервалом в три недели. Он имеет такую же эффективность и противопоказания, среди которых обострение хронических заболеваний, аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также возраст до 18 лет.

- Данный способ введения препарата способен создать иммунитет непосредственно в носовой полости. Стимуляция местного иммунитета препятствует проникновению вируса в организм, что защищает от развития заболевания, - сказала заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

На сегодняшний день от коронавируса привились 284 тысячи ямальцев, а завершили курс вакцинации 274 тысячи северян. Напоминаем, что для вакцинации населения на Ямале развернуто 59 прививочных пунктов.