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Общество28 сентября 2022 7:20

Жители пяти улиц Салехарда останутся без света

Электроэнергию отключат 29 сентября
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде грядет массовое отключение света. Информация об этом появилась на официальной стране городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«29 сентября для проведения плановых ремонтных работ будет произведено отключение электроэнергии потребителям», - говорится в тексте сообщения.

И так, с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 свет пропадет на улицах Энтузиастов, Железнодорожная, Казачья и в доме №35 по улице Обдорская.

А с 14:00 до 18:00 электричества не будет на улице Железнодорожная, дома с 48 по 72.