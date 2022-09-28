Жители пяти улиц Салехарда останутся без света

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде грядет массовое отключение света. Информация об этом появилась на официальной стране городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«29 сентября для проведения плановых ремонтных работ будет произведено отключение электроэнергии потребителям», - говорится в тексте сообщения.

И так, с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 свет пропадет на улицах Энтузиастов, Железнодорожная, Казачья и в доме №35 по улице Обдорская.

А с 14:00 до 18:00 электричества не будет на улице Железнодорожная, дома с 48 по 72.