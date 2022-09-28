На Ямале расчистят еще 31 километр берега Оби

Фото: департамент АПК ЯНАО

В рамках Года экологии, объявленного губернатором Дмитрием Артюховым, на Ямале расчистят от мусора берег Оби. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего планируется привести в порядок 52 километра прибрежной полосы (от Салехарда и до острова Пуголлор). Кроме того, волонтеры освободят акваторию реки от брошенных орудий лова.

- От мусора будет очищен порядка 31 квадратный километр. Чтобы понимать масштабность мероприятия - это территория чуть меньше половины города Салехарда. Такая уборка улучшит санитарное состояние как прибрежной береговой полосы Оби, так и акватории, тем самым создаст благоприятные условия обитания водных биологических ресурсов, в том числе ценных и особо ценных видов, - сказал начальник отдела организации и регулирования рыболовства окружного департамента АПК Дмитрий Коробейников.

Период проведения уборки выбран не случайно. Именно в осеннюю межень уровень воды в реке опускается до минимума, а это значит, что уборка окажется более эффективной.

- Всего с начала проведения работ собрано свыше четырех тонн мусора. За две недели работы мы смогли очистить порядка 15 километров. Максимальное количество мусора фиксируется вблизи населенных пунктов, где есть дороги. Выбрасывают начиная от бутылок и заканчивая стиральными машинками с мебелью, - отметил индивидуальный предприниматель Александр Кручинин.