Житель Красноселькупского района отправится в колонию за попытку зарезать бывшую возлюбленную

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В Красноселькупском районе вынесли приговор в отношении 41-летнего местного жителя, пытавшегося зарезать свою бывшую возлюбленную. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что мужчина ворвался в дом к своей бывшей сожительнице и нанес ей несколько ударов ножом в область плеча и шеи. Спугнула злоумышленника мать потерпевшей, которая сразу же позвала на помощь соседей. Не став дожидаться лишних свидетелей, мужчина скрылся, - прокомментировали в ведомстве.

Северянина задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Позже выяснилось, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности.

В итоге суд признал ямальца виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.