Мошенники развели губкинца на сумму более миллиона рублей, предложив погасить кредит Фото: Вера Зенина

В полицию Губкинского обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, для обмана аферисты использовали старю схему про оформление кредита.

- Установлено, что заявителю поступил звонок от неизвестного лица, который представился сотрудником банка. Далее он пояснил, что от имени мужчины был взят кредит, а для его погашения необходимо перевести деньги на якобы безопасные ячейки. Не заподозрив обмана, северянин выполнил указанное, перечислив в общей сумме 1 миллион 265 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и внимательными, а также ни при каких обстоятельствах не переводить деньги на неизвестные счета по указанию злоумышленников.