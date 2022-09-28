Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2022 5:13

Мошенники развели губкинца на сумму более миллиона рублей, предложив погасить кредит

Возбуждено уголовное дело
Денис Михайлов
Мошенники развели губкинца на сумму более миллиона рублей, предложив погасить кредит

Мошенники развели губкинца на сумму более миллиона рублей, предложив погасить кредит

Фото: Вера Зенина

В полицию Губкинского обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, для обмана аферисты использовали старю схему про оформление кредита.

- Установлено, что заявителю поступил звонок от неизвестного лица, который представился сотрудником банка. Далее он пояснил, что от имени мужчины был взят кредит, а для его погашения необходимо перевести деньги на якобы безопасные ячейки. Не заподозрив обмана, северянин выполнил указанное, перечислив в общей сумме 1 миллион 265 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и внимательными, а также ни при каких обстоятельствах не переводить деньги на неизвестные счета по указанию злоумышленников.