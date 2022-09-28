Под Ноябрьском «УАЗ» улетел в кювет: есть пострадавший

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 27 сентября на 20 километре трассы Ноябрьск - мкр. Вынгапуровский.

- Около 18:30 вечера водитель автомобиля «УАЗ» допустил съезд в правый кювет дороги, после чего опрокинулся. В результате случившегося пострадал пассажир, его госпитализировали в больницу, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 6 аварий, а с начала года - 3 470, в которых 18 человек погибли и 219 получили травмы, в том числе 28 детей.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы, особенно в темное время суток.