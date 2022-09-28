«Арктический лицей»: новоуренгойцы выбрали название для самой большой школы на Ямале

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети ВКонтакте

Жители Нового Уренгоя выбрали название для строящейся школы на 1 600 мест в мкр. Славянский. Напоминаем, что голосование проходило с 16 по 26 сентября на портале «Живем на Севере» и на платформе обратной связи - Госуслуги.

В итоге с большим отрывом победило название «Арктический лицей». Кстати, все варианты предлагали исключительно жители города.

- Арктический лицей на 1 600 мест строится в мкр. Славянский. Он будет с уклоном на изучение естественных наук (химия, биология), бассейном, арт-модулем с актовым залом на 600 мест, театральной студией с гримерками. Все помещения и учебную программу адаптируют для детей с ОВЗ, - рассказал в своих социальных сетях глава города Андрей Воронов.

Отметим, что данное образовательное учреждение будет самым большим на Ямале.