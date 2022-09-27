На старом кладбище Салехарда сохранилось почти 570 захоронений

Фото: администрация Салехарда

На старом кладбище Салехарда, расположенном в самом центре кружной столицы, сохранилось 569 захоронений. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В минувшие выходные активисты города сфотографировали все опознанные могилы и повесили на них номерные бирки. Далее будет сформирована база данных, куда внесут фамилии и годы жизни умерших. В будущем это даст возможность идентифицировать захоронения.

- С каждым годом надгробия стремительно разрушаются, поэтому сейчас крайне важно не упустить момент. Могилы заслуженных людей, в числе которых огромное количество ветеранов и тружеников тыла, должны быть в достойном состоянии. На могилах героев должны стоять обелиски, а не сгнившие оградки вокруг не опознаваемых холмиков, - сказал депутат городской думы Роман Арефьев.

Напоминаем, что старое кладбище собираются благоустроить в несколько этапов. Разработанный дизайн-проект одобрили даже старожилы. Они отметили, что необходимо не только сохранить историческую память, но и исторический облик кладбища.