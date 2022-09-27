Ноябрянин пытался подкупить сотрудника ФСБ за 1,5 миллиона рублей в месяц, чтобы красть нефтепродукты Фото: Вера Зенина

В Ноябрьске возбудили уголовные дела в отношении двух мужчин, один из которых занимался кражей нефтепродуктов, а второй решил помочь товарищу и передать взятку сотруднику РУФСБ России по Тюменской области за покровительство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в августе 2022 года мужчина, занимаясь кражей нефтепродуктов и желая избежать уголовной ответственности, попросил своего знакомого передать взятку должностному лицу - сотруднику РУФСБ России по Тюменской области за общее покровительство в этом деле. В дальнейшем, при передаче части оговоренной суммы, посредника задержали с поличным, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что сумма взятки составляла полтора миллиона рублей в месяц.

На данный момент оба злоумышленника находятся под стражей, а следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. Помогают им в этом деле тюменские сотрудники ФСБ .

- Также проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности взяткодателя, - добавили в следкоме.