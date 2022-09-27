В Тазовском достраивают три дома, предназначенных для переселенцев из ветхого жилья

Фото: Правительство ЯНАО

В Тазовском завершается строительство трех домов на 105 квартир, в них переедут жители авариек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время в домах по улицам Геофизиков и Маргулова рабочие выполняют чистовую отделку квартир и подъездов, монтируют электропроводку, радиаторы, устройство водосточной системы, во дворах разрабатывают траншеи под трубопровод. Прокладку наружных инженерных сетей планируют завершить в первой половине октября.

Все квартиры сдадут с чистовой отделкой «под ключ». Проектом предусмотрены установка плиты с духовкой, сантехники и электрического водонагревателя.

Фасады домов выполнены из высококачественных материалов по классической технологии для районов Крайнего Севера, также предусмотрена подсветка. Двор будет озеленен, оснащен детской игровой зоной, пешеходными дорожками и автомобильной парковой.

Отметим, что новые дома возводятся и в отдаленных поселениях Тазовского района - Гыде и Антипаюте. В ближайшее время начнется строительство в селе Находка. Всего в Тазовском районе строится 17 домов площадью порядка 50 тысяч квадратных метров.