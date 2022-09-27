Новоуренгоец, решивший воспользоваться интим услугами, остался без денег и удовольствия

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Еще один новоуренгоец стал жертвой мошенников, выбравших для обмана схему с оказанием интим услуг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Заявитель нашел в Интернете объявление об оказании интимных услуг. Во время телефонного разговора аферистка сообщила, что услугу необходимо оплатить путем перевода денег на указанный счет. Когда мужчина перечислил сбережения, ему сообщили, что оплата прошла неверно и нужно повторить попытку, что он и сделал, - добавили в ведомстве.

В итоге потерпевший перевел мошенникам 101 тысячу 250 рублей, а девушка, разумеется, так и не приехала.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.