Коронавирус на Ямале, последние новости на 27 сентября 2022 года: заразились 199 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 199 человек. С начала периода количество заболевших достигло 145 938.

При этом в больницы региона госпитализировано 8 человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 044 ямальца.

В России выявлено 36 605 человек с COVID-19, госпитализировано - 3 652. Всего в стране зарегистрировано 20 869 714 случаев. Излечились от коронавируса 59 547 человек, скончались - 101.