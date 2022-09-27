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Здоровье27 сентября 2022 9:00

Коронавирус на Ямале, последние новости на 27 сентября 2022 года: заразились 199 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 27 сентября 2022 года
Денис Михайлов
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 199 человек. С начала периода количество заболевших достигло 145 938.

При этом в больницы региона госпитализировано 8 человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 044 ямальца.

В России выявлено 36 605 человек с COVID-19, госпитализировано - 3 652. Всего в стране зарегистрировано 20 869 714 случаев. Излечились от коронавируса 59 547 человек, скончались - 101.