В Ноябрьске малолетние хулиганы прыгали на крыше чужого авто и кидались в него камнями

Скриншот из видео

С самого утра жители Ноябрьска обсуждают двух мальчишек, которые с усердием и средь бела дня ломали припаркованный автомобиль. Видеозапись произошедшего опубликовали сегодня, 27 сентября, в группе «Происшествия Ноябрьск» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как малолетние вандалы прыгают на крыше и капоте машины, а затем поднимают с земли увесистый камень и с усердием швыряют его в транспортное средство. И так несколько раз! При этом отчетливо заметно, что руководит всем процессом мальчик постарше, а младший во всем его слушается и подражает.

Скриншот из видео

В комментариях к посту жители единогласно осудили мальчишек и потребовали привлечь к ответственности их родителей, ведь неизвестно, что дальше взбредет им в голову.

Кстати, сам владелец автомобиля пока не намерен обращаться в полицию и хочет решить проблему мирным путем. Но, если родители хулиганов не выйдут с ним на связь, у мужчины не останется другого выхода.

Напоминаем, что еще один похожий случай произошел в Надыме. Там двое парней решили испортить сазу несколько припаркованных авто. Однако деяния хулиганов не остались незамеченными и вскоре появились в соцсетях.