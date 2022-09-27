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Общество27 сентября 2022 7:54

Салехардские мастерицы шьют куклы-обереги для мобилизованных ямальцев

Над каждым оберегом читается традиционный хантыйский заговор
Марина Прохорова
Фото: телеграм-канал «ЯМАЛ. Официально»

Фото: телеграм-канал «ЯМАЛ. Официально»

Салехардские мастерицы шьют куклы-обереги для мобилизованных ямальцев. Об этом сообщил телеграм-канал «ЯМАЛ. Официально».

Изготавливают куколки-акань в региональной общественной организации КМНС «Минлей». К работе привлекают исключительно мастериц с большим опытом, над каждым оберегом они читают традиционный хантыйский заговор, благодаря которому его владельцу будут сопутствовать удача и успех.

- Изготовление идет в строгом соответствии с многовековыми традициями. Специальный «ямальский оберег» планируется вручить каждому, кто отправится в дорогу в рамках частичной мобилизации, - рассказала председатель организации Галина Матарас.

Кстати, создание кукол-берегов - древняя традиция северных народов. Женщины изготавливают их для своих близких в разных жизненных ситуациях.