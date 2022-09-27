Фото: Правительство ЯНАО

Летняя пассажирская навигация на Ямале завершится в первой половине октября. Об этом сообщили в пресс-луже регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.

- Суда, выполняющие межмуниципальные и межрегиональные речные перевозки, в последний раз доставят своих пассажиров в текущую навигацию до мест назначения, после чего отправятся на зимовку, - прокомментировали в ведомстве.

Последние маршруты в октябре:

7 октября: Салехард - Новый Порт

8 октября: Березово - Салехард - Мужи

9 октября: Салехард - Катравож

10 октября: Салехард - Питляр - Горки - Лопхари - Казым Мыс и Салехард - Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале

11 октября: Салехарда - Шурышкары - Мужи

17 октября: Салехард - Приобье

Оперативную информацию можно уточнять по номеру телефона справочной службы перевозчика Северречфлот: 8 (800) 350-63-90. А также по номеру справочной службы речного вокзала в Салехарде: +7 (34922) 4-23-22.