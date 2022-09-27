В Салехарде осудят двух мужчин, продававших контрафактный алкоголь

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Салехарде осудят двух мужчин, обвиняемых в хранении и сбыте контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в период 2021-2022 годов двое мужчин, вводя покупателей в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара, продавали им несертифицированную алкогольную продукцию. При этом злоумышленники сбывали бутылки не только ночью, но и в дни, когда это было запрещено законом, - прокомментировали в ведомстве.

При проведении обыска у обвиняемых изъяли более 2 тысяч бутылок с алкогольной продукцией, которая могла нанести вред здоровью людей.

В ходе предварительного следствия одного мужчину заключили под стражу. Что касается его подельника, то он решил сотрудничать с правоохранителями, поэтому уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела в отношении мужчин направлены в суд для рассмотрения по существу.