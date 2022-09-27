На Ямале заработает единый контакт-центр по соцзащите населения

Фото: департамент соцзащиты населения ЯНАО

С 30 сентября на Ямале начнет работу федеральный единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента соцзащиты и населения ЯНАО.

Таким образом узнать информацию о мерах поддержки, которые предоставляются через органы социальной защиты населения, жители смогут по телефону: 8 800 6 000 000.

Консультировать граждан будут операторы двух линий. Специалисты первой предоставят общую информацию о мерах соцподдержки. Если необходимо получить персональную информацию (о статусе заявления, о причинах отказа в предоставлении услуги и ином), то гражданина переключат на операторов второй линии - представителей органов соцзащиты. В последнем случае для консультации потребуются персональные данные ямальца.

- К горячей линии также подключены сотрудники Пенсионного фонда, Роструда, Фонда социального страхования, Бюро медико-социальной экспертизы. Это позволит жителям округа обращаться за консультацией по одному номеру, - рассказывает директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская.

Что же касается номера 8 800 2000 115, по нему северяне могут получить ответы на общие вопросы о соцвыплатах и перечне документов.