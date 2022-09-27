Прокуратура Салехарда выявила множество нарушений при подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону

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Прокуратура Салехарда обнаружила множество нарушений при подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону. Как сообщили в пресс-службе ведомства, под проверку попали десять управляющих организаций.

- В ходе обследования городских многоквартирных домов установлены многочисленные нарушения, связанные с ненадлежащим осмотром зданий при подготовке к отопительному периоду. Выявлены течи в теплофикационных сетях, плохое утепление подъездов и фасада домов, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокуратура внесла управляющим организациям представления. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле ведомства.

Напоминаем, что к зиме на Ямале собирались подготовить 220 котельных, 80 водоочистных и 27 канализационных очистных сооружений и 2 050 трансформаторных подстанций. Также в округе планировалось отремонтировать 100 километров ветхих инженерных сетей, в том числе более 32 километров сетей теплоснабжения, 29,5 - водоснабжения, 8 - водоотведения и порядка 31 километра - электроснабжения.