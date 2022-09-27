После трагедии в Ижевске власти Лабытнанги пообещали усилить безопасность школ и детских садов

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После трагедии в Ижевске, где мужчина в маске ворвался в школу и расстрелял детей, власти Лабытнанги пообещали усилить контрольно-пропускной режим в школах и детских садах. Кроме того, будут проведены учебные тренировки и проверены тревожные кнопки. Об это представитель мэрии написал в комментариях к посту в соцсети «ВКонтакте», посвященном печальным событиям.

«Здравствуйте, уважаемые горожане. Контрольно-пропускной режим в школах и детских садах будет усилен. Помимо ужесточения контроля, проверят работу кнопок экстренного вызова, будут проведены учебные тренировки, инструктажи с привлечением сотрудников полиции, Росгвардии», - говорится в тексте сообщения.

Однако сами жители сочли, что данные меры никак не помогут остановить вооруженного преступника и спасти жизни людей. По мнению северян, на пункты охраны в детские учреждения надо ставить крепких и хорошо подготовленных специалистов, а лучше сразу несколько.

Также лабытнангцы упомянули, что было бы неплохо поменять подход к составлению договора с охраной, поскольку его название гласит: охрана здания и прилегающей территории. Ни о каких детях там нет ни слова.