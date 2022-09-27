Фото: Правительство ЯНАО

Проект «Ямальское долголетие» распространится по всему региону в 2023 году. Накануне в порядок реализации программы были внесены соответствующие изменения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас пилотный проект действует в Ноябрьске, Лабытнанги и Пуровском районе. В его рамках пожилые северяне могут до двух раз в неделю бесплатно посещать бассейн, уроки по кожевенному ремеслу, вокалу, рукоделию и не только.

Организаторами занятий стали местные предприниматели и учреждения. По результатам конкурсного отбора им предоставлен грант от губернатора Ямала до 500 тысяч рублей.

- С января посещать занятия также смогут и работающие женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Раньше проект был доступен только для нетрудоустроенных ямальцев, - рассказала директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская.

Еще среди нововведений - использование в проекте единой карты жителя Ямала. Через систему граждане смогут подать онлайн-заявку на посещение занятий и ознакомиться с доступными в его районе мероприятиями. Аналогичный доступ будет открыт и для партнеров проекта. Через свой личный кабинет они будут размещать информацию о мероприятиях и вести учет клиентов.