Фото: департамент экологии и природных ресурсов ЯНАО

В Тазовском районе спасли лебедя, изрядно потрепанного собаками. Как рассказали в пресс-службе регионального департамента экологии и природных ресурсов, птица попала в беду на одном из стойбищ в удаленных угодьях. Заметив ее, люди туже сообщили в Тазовский территориальный отдел службы по охране биоресурсов.

- Специалисты осмотрели лебедя и, не обнаружив значительных повреждений, пришли к выводу, что для полного выздоровления ему потребуется уход и реабилитация, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: департамент экологии и природных ресурсов ЯНАО

Далее охотоведы передали птицу сотрудникам детской экологической станции в Новом Уренгое, где она будет содержаться до полного выздоровления и принятия решения о ее дальнейшей судьбе.

Фото: департамент экологии и природных ресурсов ЯНАО

Напоминаем, что несколько лет назад в Салехарде развернулась настоящая спецоперация по спасению раненого лебедя. К нему на помощь прибыли общественники города, сотрудники «Ямалспаса», а также центра ветеринарии, куда впоследствии была отправлена птица.