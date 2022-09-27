В Ноябрьске иномарка сбила юного велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 26 сентября в районе дома №94 по ул. Советская в Ноябрьске.

- Водитель автомобиля «OPEL», въезжая в жилую зону, не пропустил несовершеннолетнего велосипедиста, двигающегося по тротуару, и столкнулся с ним. В результате произошедшего ребенок госпитализирован, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 14 аварий, а с начала года - 3 463, в которых 18 человек погибли и 21 получили травмы, в то числе 28 детей.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы, особенно в темное время суток.