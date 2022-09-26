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Общество26 сентября 2022 12:44

В Салехарде открылся пункт сбора шин и отработанных масел

Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В рамках проекта «Чистый Ямал» в Салехарде открылся пункт сбора шин и отработанных масел. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- В рамках года экологии, объявленного губернатором Дмитрием Артюховым, у салехардцев есть возможность сдавать бесплатно шины в организованном пункте сбора. Давайте сделаем Ямал и Салехард еще чище, - обратился к горожанам заместитель главы города Андрей Барышников.

Также власти напомнили салехардцам, которые продолжают складировать шины на своих контейнерных площадках или в местах общего пользования, что это - административное нарушение.

Привезти шины в пункт сбора можно по адресу: ул. Объездная, 14А. Для физических лиц это бесплатно.