Фото: администрация Салехарда

В рамках проекта «Чистый Ямал» в Салехарде открылся пункт сбора шин и отработанных масел. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- В рамках года экологии, объявленного губернатором Дмитрием Артюховым, у салехардцев есть возможность сдавать бесплатно шины в организованном пункте сбора. Давайте сделаем Ямал и Салехард еще чище, - обратился к горожанам заместитель главы города Андрей Барышников.

Также власти напомнили салехардцам, которые продолжают складировать шины на своих контейнерных площадках или в местах общего пользования, что это - административное нарушение.

Привезти шины в пункт сбора можно по адресу: ул. Объездная, 14А. Для физических лиц это бесплатно.