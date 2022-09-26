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Общество26 сентября 2022 11:38

Ямал собрал больше всего пожертвований для ветеранов в рамках акции «Красная гвоздика»

Регион побеждает уже четыре года подряд
Денис Михайлов
Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

Подведены итоги пятой Всероссийской акции «Красная гвоздика». Ямал вновь собрал больше всего пожертвований среди субъектов страны, вырвавшись в лидеры. Средства направят на оказание помощи ветеранам всех поколений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- На Ямале в акции приняли участие 20 тысяч человек. Мы предлагали жителям региона получить значок «Красной гвоздики» взаимен на любое пожертвование. Благодаря поддержке земляков удалось собрать больше миллиона. Самыми активными в этом году стали муниципальные штабы Салехарда, Муравленко и Губкинского, - рассказала руководитель ямальского движения «Волонтеры Победы» Бэлигма Ринчинова.

Всего в 2022 году на территории региона реализовали 20 тысяч значков «Красная гвоздика», а общая сумма сбора составила 1 216 658,50 рублей. Это новый рекорд за все годы проведения акции в округе.