Ямал собрал больше всего пожертвований для ветеранов в рамках акции «Красная гвоздика»

Фото: Правительство ЯНАО

Подведены итоги пятой Всероссийской акции «Красная гвоздика». Ямал вновь собрал больше всего пожертвований среди субъектов страны, вырвавшись в лидеры. Средства направят на оказание помощи ветеранам всех поколений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- На Ямале в акции приняли участие 20 тысяч человек. Мы предлагали жителям региона получить значок «Красной гвоздики» взаимен на любое пожертвование. Благодаря поддержке земляков удалось собрать больше миллиона. Самыми активными в этом году стали муниципальные штабы Салехарда, Муравленко и Губкинского, - рассказала руководитель ямальского движения «Волонтеры Победы» Бэлигма Ринчинова.

Всего в 2022 году на территории региона реализовали 20 тысяч значков «Красная гвоздика», а общая сумма сбора составила 1 216 658,50 рублей. Это новый рекорд за все годы проведения акции в округе.