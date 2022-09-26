Мошенники украли у 82-летней жительницы Тарко-Сале более 675 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Пуровского района обратилась 82-летняя жительница Тарко-Сале, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе ведомства, преступники представились пенсионерке сотрудниками УМВД, тем самым введя ее в заблуждение.

- Аферисты сообщили потерпевшей, что проводят операцию по изобличению работников банка, причастных к махинациям. Далее злоумышленники убедили жертву снять деньги с ее накопительного счета и положить их на резервный для сохранности. Находясь в заблуждении, женщина выполнила поступившие указания и перевела на телефонные номера более 675 тысяч рублей, - прокомментировали в отделении полиции.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.