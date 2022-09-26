В Губкинском введут в эксплуатацию рекордное для города количество жилья - 14 домов

Фото: администрация Губкинского

В 2022 году в Губкинском вводится в эксплуатацию рекордное в истории города количество жилья - 14 домов. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, уже сдано два коммерческих дома на 121 квартиру - в 14 и 18 микрорайонах. Сейчас строится еще восемь коммерческих домов.

В 18 микрорайоне на продажу возвели четыре дома, в одном из них уже начали выдавать ключи от квартир. Часть жилплощади купили бюджетники, воспользовавшись субсидией от региона. Кстати, субсидия в размере 40% от расчетной стоимости жилья появилась на Ямале в 2019 году по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова для привлечения ценных специалистов.

Продолжится благоустройство придомовой территории. Проектом предусмотрено облагораживание местности вдоль ручья с устройством детских игровых комплексов, спортивных площадок и площадок для тихого отдыха, прогулочные и смотровые зоны.

- В 18 микрорайоне начато строительство еще одного жилого дома на более чем 120 квартир, которые предназначены для переселенцев из аварийного фонда , - рассказал глава Губкинского Андрей Гаранин.