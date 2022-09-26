Мошенник развел новоуренгойца на 40 тысяч рублей, продав ему колеса для автомобиля Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1988 года рождения, ставший жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина хотел купить колеса для автомобиля, но вместо этого лишился денег.

- В ходе проверки полицейские установили, что заявитель нашел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже автомобильных колес, которые решил приобрести. Лжепродавец пояснил, что для этого необходимо внести сумму в размере 40 тысяч рублей, что мужчина и сделал. Деньги он перевел на счет, указанный злоумышленником. После этого аферист перестал выходить на связь, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и не переводить деньги неизвестным лицам.