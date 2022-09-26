Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 сентября 2022 9:38

Мошенник развел новоуренгойца на 40 тысяч рублей, продав ему колеса для автомобиля

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Мошенник развел новоуренгойца на 40 тысяч рублей, продав ему колеса для автомобиля

Мошенник развел новоуренгойца на 40 тысяч рублей, продав ему колеса для автомобиля

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1988 года рождения, ставший жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина хотел купить колеса для автомобиля, но вместо этого лишился денег.

- В ходе проверки полицейские установили, что заявитель нашел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже автомобильных колес, которые решил приобрести. Лжепродавец пояснил, что для этого необходимо внести сумму в размере 40 тысяч рублей, что мужчина и сделал. Деньги он перевел на счет, указанный злоумышленником. После этого аферист перестал выходить на связь, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и не переводить деньги неизвестным лицам.