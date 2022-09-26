Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье26 сентября 2022 8:58

Коронавирус на Ямале, последние новости на 26 сентября 2022 года: заразились 227 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 26 сентября 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 227 человек. С начала периода количество заболевших достигло 145 739.

При этом в больницы региона госпитализировано два человека, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 044 ямальца.

В России выявлено 40 188 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 526. Всего в стране зарегистрировано 20 833 109 случаев. Излечились от коронавируса 44 257 человек, скончались - 85.