Коронавирус на Ямале, последние новости на 26 сентября 2022 года: заразились 227 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 227 человек. С начала периода количество заболевших достигло 145 739.

При этом в больницы региона госпитализировано два человека, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 044 ямальца.

В России выявлено 40 188 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 526. Всего в стране зарегистрировано 20 833 109 случаев. Излечились от коронавируса 44 257 человек, скончались - 85.