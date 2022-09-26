На Ямале появится первый региональный волонтерский корпус «Дарктика»

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде откроется первый окружной клуб в сфере добровольчества «Дарктика». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Инициатива создать корпус принадлежит Арктическому центру добровольчества. Именно на базе этого учреждения и будет находиться клуб. Он объединит людей разных возрастов и профессий. Это ямальцы от 14 до 35 лет - школьники, студенты, работающая молодежь. Вступить в клуб может любой житель округа, но штаб-квартира будет располагаться в окружной столице.

- Главная задача корпуса - развитие добровольческой сферы на Ямале. Резидентов ждут образовательные программы, встречи и общение с экспертами регионального и всероссийского уровней, адресная поддержка при разработке инициативы и реализации проекта. Первая возможность проявить себя у волонтеров клуба будет уже в октябре. В Салехарде пройдет большое региональное мероприятие, в котором будут задействованы добровольцы, - директор Арктического центра добровольчества Ольга Подковыркина.

Чтобы стать частью клуба, необходимо заполнить анкету, пройти собеседование, определиться с формой коммуникации и оказания помощи.

При вступлении в корпус резидент может заниматься волонтерской деятельностью только в рамках своего города, а на время проведения мероприятий - приезжать в Салехард, но большую часть времени, в силу обстоятельств, все же находится на расстоянии. Основной же костяк клуба составят жители окружной столицы и ближайших населенных пунктов.