Фото: Правительство ЯНАО

В городах и поселках Ямала дорожные работы завершены на 95%, об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Лидером среди муниципалитетов стал Лабытнанги, там отремонтировано 12 километров, из них по дорожному нацпроекту - восемь. Это подъезд к микрорайону Обской и улица Бованенко. Также приведены в порядок улицы Ковалева, Полярная, Орлова, Первомайская, Дзержинского и переулок Уральский. Закончилась двухгодичная реконструкция улицы Гагарина.

- Мы видим, как меняется подход к ремонтам дорог. Меняется не только асфальт, обустраиваются тротуары, пологие съезды для маломобильных граждан, велодорожки, ливневка, оборудуются пешеходные переходы, устанавливаются теплые остановки. Работа по улучшению дорожной инфраструктуры в городах и поселках будет продолжена и дальше, - говорит заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих.

Всего в 2022 году приведут в порядок 253 километра дорог, в их числе 173 километра региональных и 80 километров муниципальных. Из них 17 километров - в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».