Фонтаны и лежбище моржей в Ноябрьске готовятся к зимовке

Фото: администрация Ноябрьска

С приближением зимы и холодов в Ноябрьске решили убрать лежбище моржей и приступить к консервации фонтанов. Информация об этом появилась на официальной странице города в соцсети «ВКонтакте».

«Зима близко. Фонтаны - спать, а моржи покидают лежбище на центральной аллее.

Сегодня городские службы приступили к консервации фонтанов. Специалисты разберут конструкции, упакуют и отправят на склад до следующего летнего сезона», - говорится в посте.

Те, у кого нет памятного фото с моржами, еще могут успеть его сделать, пока животные не переехали на «теплые квартиры».

Напомним, что фигуры моржей установили у фонтана в день 47-летия Ноябрьска. Они «одеты» в кафтаны под хохломскую, дымковскую, гжельскую и городецкую росписи.