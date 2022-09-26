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Недвижимость26 сентября 2022 6:38

До конца года в Салехарде завершат капремонт начальной школы 501 стройки

Здание буквально собрали вновь
Марина Прохорова
Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде завершается капремонт здания начальной школы 501 стройки. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, рабочие уже укрепили фундамент, покрыли кровлю шифером, восстановили окна и благоустроили территорию. Сейчас специалисты занимаются фасадными работами и отделкой внутри здания.

Кстати, при реставрации используется дерево исключительно хвойных пород, которое везут в Салехард специально из Перми. Оно предназначено для внешней и внутренней отделки, а также устойчиво к воздействию влаги, обладает запасом прочности, сохраняет тепло в помещении и легко поддается обработке.

- Сейчас проходят обработку старые архитектурные элементы, с них снимают прежнюю краску, шпаклюют и покрывают заново. Применение наружного декора на стенах и окнах способно преобразить внешний вид любого здания, придать самобытность и усилить внимание на достоинствах строения, - рассказал заместитель главы дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Юрий Бойко.

Здание буквально собрали вновь. Всего заменили около пятой части всех элементов. Сейчас школа выглядит как новая. Работы планируется завершить до конца года.