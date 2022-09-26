В Новом Уренгое пьяная дочь зарезала мать во время празднования ее дня рождения

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, убившей родную мать. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошла во время застолья, посвященного дню рождения погибшей.

- Установлено, что 23 сентября 48-летняя женщина праздновала в компании своей дочери и знакомой день рождения. В ходе возникшего конфликта 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла матери не менее семи ударов ножом в жизненно важные органы. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Также решается вопрос о том, чтобы отправить обвиняемую под стражу.