«Вынуждаете водителей нарушать ПДД»: лабытнангцы просят администрацию разобраться с дорожными знаками и светофорами

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Жители Лабытнанги просят администрацию разобраться с дорожными знаками и светофорами на городских улицах. Пост об этом появился в местном паблике соцсети «ВКонтакте» 25 сентября.

- Уважаемая администрация, приведите в порядок знаки по городу. Куда делся знак возле Пятерочки? Вы делали ремонт перекрестка улиц Гагарина-Безымянная-Совхозная. Там когда все знаки появятся? Где знак, что нельзя повернуть с улицы Гагарина на Совхозную? И к чему дурацкий светофор возле Кристалла? Лучше бы повесили допсекции на светофоры для поворота налево на перекрестках улиц Гагарина-Больничная и Школьная-Первомайская. А то там большинство на красный поворачивают налево. Вот зачем вы вынуждаете водителей нарушать ПДД? - возмущается один из горожан.

Кроме того, еще один житель попросил власти разобраться с очередями на переправе. По его словам, как только возникает пробка, водители начинают объезжать ее через сплошную линию.

В скором времени недовольства лабытнангцев были услышаны. Представитель городского УЖКХ сообщил, что совместно с подрядной организацией будет произведено выездное обследование